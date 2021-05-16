Цепная авария в Лянкяране - шестеро раненых

В Лянкяране произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Лянкяране произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южный центр Report, автомобиль марки “ВАЗ-2107”, которым управлял житель села Хархатан Лянкяранского района Фарахим Рза оглу Нехматов (1995 г.р.), врезался в стоящий на обочине дороги автомобиль той же марки, в результате чего транспортное средство, изменившее направление движения, врезалось в микроавтобус марки "Mercedes".

В ходе происшествия водитель “ВАЗ-2107” Фарахим Нехматов и его пассажиры Эльнур Миргасым оглу Садыгзаде (1996 г.р.), Роял Адалят оглу Садыгов (1987 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые доставлены в отделение реанимации.

Еще три человека, получившие относительно легкие ранения - жительница села Гирдани Кюрсум Джанали гызы Керимова (1962 г.р.), житель села Бурджали Арзуман Мохуббат оглу Совгатов (1980 г.р.) и житель города Лянкяран Самедага Хейбат оглу Гумметов (1962 г.р.) были помещены в отделение травматологии.

По данному факту начато расследование.