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Цепная авария в Кюрдамире, есть пострадавшие

Цепная авария в Кюрдамире, есть пострадавшие В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
23 марта 2022 г. 23:49
Цепная авария в Кюрдамире, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящий через село Моллакенд.

Так, ВАЗ-2107, управляемый жителем Имишлинского района Замином Солтан оглы Бахшалиевым, врезался в движущийся во встречном направлении "Mercedes", а затем в автомобиль Opel. Далее ВАЗ-2107 съехал с дороги в автозаправочную станцию.

В результате аварии тяжелые телесные травмы получили водитель и пассажир ВАЗ-2107 52-летний Керим Мамедтаги оглы Тагиев.

Пострадавших на машине скорой помощи доставили в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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