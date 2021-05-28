Цепная авария в Гяндже, есть пострадавшие

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.
В результате цепной аварии с участием автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-21015, Nissan, ВАЗ-21099 и GAC пострадали четыре человека: Рамин Исмайлов, 1983 года рождения, Рамиз Исмайлов, 1983 года рождения, Рамиз Гурбанов, 1980 года рождения и Чингиз Мамедов, 1985 года рождения.
Все раненые были доставлены в больницу с помощью бригады скорой помощи.
По факту ведется расследование.