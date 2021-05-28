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Цепная авария в Гяндже, есть пострадавшие

Цепная авария в Гяндже, есть пострадавшие В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей
Происшествия
28 мая 2021 г. 21:08
Цепная авария в Гяндже, есть пострадавшие

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

В результате цепной аварии с участием автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-21015, Nissan, ВАЗ-21099 и GAC пострадали четыре человека: Рамин Исмайлов, 1983 года рождения, Рамиз Исмайлов, 1983 года рождения, Рамиз Гурбанов, 1980 года рождения и Чингиз Мамедов, 1985 года рождения.

Все раненые были доставлены в больницу с помощью бригады скорой помощи.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə 5 avtomobil qəzaya uğrayıb, 4 nəfər xəsarət alıb 

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