Цепная авария в Гяндже, есть пострадавшие

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

В результате цепной аварии с участием автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-21015, Nissan, ВАЗ-21099 и GAC пострадали четыре человека: Рамин Исмайлов, 1983 года рождения, Рамиз Исмайлов, 1983 года рождения, Рамиз Гурбанов, 1980 года рождения и Чингиз Мамедов, 1985 года рождения.

Все раненые были доставлены в больницу с помощью бригады скорой помощи.

По факту ведется расследование.