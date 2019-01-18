Цепная авария в Грузии, столкнулись более 20 автомобилей - ФОТО - ВИДЕО

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Тбилиси. 18 января. REPORT.AZ/ Произошла цепная авария с участием более 20 автомобилей в трёх различных частях автомагистрали вблизи села Игоети Горийского муниципалитета Грузии.

Как передаёт грузинское бюро Report, причиной аварии стали снег и гололёд на дороге.

В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что, хотя на дорогу и была насыплена техническая соль, для уменьшения скольжения требуется некоторое время.

На место происшествия привлечены машины скорой медицинской помощи. Сообщается, что тяжёлых травм во время ДТП никто не получил.