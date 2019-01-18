Цепная авария в Грузии, столкнулись более 20 автомобилей - ФОТО - ВИДЕО

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Тбилиси. 18 января. REPORT.AZ/ Произошла цепная авария с участием более 20 автомобилей в трёх различных частях автомагистрали вблизи села Игоети Горийского муниципалитета Грузии.
Как передаёт грузинское бюро Report, причиной аварии стали снег и гололёд на дороге.
В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что, хотя на дорогу и была насыплена техническая соль, для уменьшения скольжения требуется некоторое время.
На место происшествия привлечены машины скорой медицинской помощи. Сообщается, что тяжёлых травм во время ДТП никто не получил.
Cəmilə BabayevaАвтор новости