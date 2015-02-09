Цепная авария в Баку: один из водителей погиб

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Недалеко от станции метро "Кероглу" произошло тяжелое ДТП.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Столкнулись управляемый Худаверди Садыговым 1969 г.р. автомобиль марки "Mitsubishi", "Mercedes", за рулем которого находился Назим Алиев 1957 г.р. и автомобиль "Tofas" Бахруза Рустамова 1967 г.р. Все три водителя - столичные жители.

В результате ДТП Б.Рустамов скончался на месте, а его пассажирка Севда Алиев была доставлена в больницу. После амбулаторного обследования женщину выписали. ДТП расследуется в 12-м отделении полиции Сабунчинского РУП.