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    Цепная авария в Баку: один из водителей погиб

    В 12-ом отделении полиции Сабунчинского РУП проводится расследование

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Недалеко от станции метро "Кероглу" произошло тяжелое ДТП.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

    Столкнулись управляемый Худаверди Садыговым 1969 г.р. автомобиль марки "Mitsubishi", "Mercedes", за рулем которого находился Назим Алиев 1957 г.р. и автомобиль "Tofas" Бахруза Рустамова 1967 г.р. Все три водителя - столичные жители.

    В результате ДТП Б.Рустамов скончался на месте, а его пассажирка Севда Алиев была доставлена в больницу. После амбулаторного обследования женщину выписали. ДТП расследуется в 12-м отделении полиции Сабунчинского РУП. 

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