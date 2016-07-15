Цепная авария в Баку ​замедлила движение автомобилей

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Бунъядова (в направлении центра) произошла цепная авария.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), дорожно-транспортное происшествие привело к образованию плотного транспортного потока на указанной территории.

Кроме того, плотное движение транспорта отмечается на улице Короглу Рагимова (в направлении проспекта Фатали хан Хойского) и на Тбилисском проспекте (в обоих направлениях).