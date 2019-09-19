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Цепная авария в Баку, ранены 4 человека

Цепная авария в Баку, ранены 4 человека

В Баку произошла цепная авария.

Как сообщили Report в минздраве, авария отмечена рядом с фабрикой по производству красок в жилом массиве Вишневка поселка Бузовна Хазарского района. 

В результате аварии ранены 4 человека. Пострадавшей 56-летней Таране Керимовой на месте оказана помощь. У 33-летней Егяны Керимовой диагностировали открытую травму головы, у 35-летнего Сурхая Мемишова - ушиб левого запястья, у 57-летнего Мунасиба Мамедова - травму грудной клетки и области живота. Раненые доставлены в городскую клиническую больницу №3.

Лечение пострадавших продолжается. 

По факту ведется расследование. 

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