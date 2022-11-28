Центры техосмотра ГДП будут работать круглосуточно

Центры технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) перешли на беспрерывный режим работы.

Центры технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) перешли на беспрерывный режим работы.

Об этом Report сообщили в Главном управлении.

В целях оказания владельцам транспортных средств беспрерывных и более качественных услуг, начиная с 25 ноября центры техосмотра ГУ ГДП, расположенные в поселке Забрат Сабунчинского района столицы и на Локбатанском круге, перешли на круглосуточный режим работы.

Напомним, что владельцы и водители транспортных средств могут обратиться на "горячую линию" по номеру 012-590-71-13 для получения оперативной информации по интересующим их вопросам в связи с техосмотром автомобилей.