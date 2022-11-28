Центры техосмотра ГДП будут работать круглосуточно

Центры технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) перешли на беспрерывный режим работы.
Об этом Report сообщили в Главном управлении.
В целях оказания владельцам транспортных средств беспрерывных и более качественных услуг, начиная с 25 ноября центры техосмотра ГУ ГДП, расположенные в поселке Забрат Сабунчинского района столицы и на Локбатанском круге, перешли на круглосуточный режим работы.
Напомним, что владельцы и водители транспортных средств могут обратиться на "горячую линию" по номеру 012-590-71-13 для получения оперативной информации по интересующим их вопросам в связи с техосмотром автомобилей.