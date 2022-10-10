О нас

Центр Киева после ракетной атаки

Центр Киева после ракетной атаки Ракетные атаки российских войск на столицу Украины, Киев, продолжаются.
Происшествия
10 октября 2022 г. 13:10
Центр Киева после ракетной атаки

Ракетные атаки российских войск на столицу Украины, Киев, продолжаются.

Как передает сотрудник восточноевропейского бюро Report с места событий, в одном только центральном городском парке имени Тараса Шевченко погибло большое число гражданских лиц, десятки получили ранения. На территории повреждены автомобили, принадлежащие гражданам.

Система противовоздушной обороны Украины отражает большое количество ракетных атак.

Одна из выпущенных по столичному Киеву ракет упала на улицу Владимирскую, недалеко от офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоKyiv after Russian missile attack – PHOTO REPORTAGE 
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevin raket hücumuna məruz qalmış mərkəzi hissəsi - FOTOREPORTAJ

Самое важное

Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi