Центр Киева после ракетной атаки

Ракетные атаки российских войск на столицу Украины, Киев, продолжаются.

Ракетные атаки российских войск на столицу Украины, Киев, продолжаются.

Как передает сотрудник восточноевропейского бюро Report с места событий, в одном только центральном городском парке имени Тараса Шевченко погибло большое число гражданских лиц, десятки получили ранения. На территории повреждены автомобили, принадлежащие гражданам.

Система противовоздушной обороны Украины отражает большое количество ракетных атак.

Одна из выпущенных по столичному Киеву ракет упала на улицу Владимирскую, недалеко от офиса президента Украины Владимира Зеленского.