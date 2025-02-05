Центральная больница Гусара и ее директор оштрафованы на 23 тыс. манатов

Гусарская центральная районная больница и ее руководство оштрафованы на 23 тысячи манатов в связи с нарушением трудовых прав сотрудника.

Гусарская центральная районная больница и ее директор оштрафованы на 23 тысячи манатов в связи с нарушением трудовых прав сотрудника.

Об этом сообщили Report в прокуратуре Гусарского района.

По итогам проведенного прокуратурой расследования установлено, что больница привлекла сотрудника к работе до вступления в силу трудового договора, что является нарушением трудового законодательства.

В отношении больницы, являющейся публичным юрлицом, и ее директора Камиля Гаджиева были возбуждены дела по статье 192.1 Кодекса об административных проступках.

Решением суда больница была оштрафована на 20 тысяч манатов. В свою очередь Губа-Хачмазское региональное отделение Государственной инспекции труда оштрафовало Гаджиева на 3 тысячи манатов.