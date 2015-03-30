​Центробанк Азербайджана представил в Генпрокуратуру информацию о подозрительных финансовых операциях

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана представил в Генеральную прокуратуру информацию о подозрительных финансовых операциях. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете за 2014 год национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Согласно отчету, получены ответы на поступившие в Интерпол от стран-участников свыше 50 запросов о лицах, обвиняемых в торговле людьми, в то же время, расследованы предложения о работе в зарубежных странах, на интернет-страницах и в средствах массовой информации.

Кроме того, Служба финансового мониторинга при Центральном банке провела необходимые расследования в отношении каждого лица, обвиняемого в совершении соответствующих преступлений, с целью выявления случаев легализации денежных средств или же иного имущества, приобретенных в результате торговли людьми. Информация о подозрительных финансовых операциях представлена в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Отметим, что 3 апреля отчет будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса.