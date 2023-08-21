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Центр управления транспортом предупредил водителей, нарушающих правила остановки и стоянки

Центр управления транспортом предупредил водителей, нарушающих правила остановки и стоянки Некоторые водители, нарушающие правила остановки и стоянки, прибегают к разного рода уловкам, чтобы избежать штрафа.
Происшествия
21 августа 2023 г. 12:55
Центр управления транспортом предупредил водителей, нарушающих правила остановки и стоянки

Некоторые водители, нарушающие правила остановки и стоянки, прибегают к разного рода уловкам, в частности, предпринимают попытки ограничить видимость номера транспортного средства, чтобы избежать штрафа.

Как сообщает Report, Центр интеллектуального управления транспортом МВД напоминает таким водителям, что нарушение правил фиксируется с помощью камер видеонаблюдения, на место события выезжают сотрудники дорожной полиции для привлечения водителя к административной ответственности.

"Согласно статьям 346.1 и 346.2 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил остановки и стоянки предусмотрен штраф в размере от двадцати до сорока манатов, а согласно статье 342.9 Кодекса за использование покрытий или устройств, затрудняющих видимость государственного регистрационного знака транспортного средства, предусмотрен штраф в размере от пятисот до восьмисот манатов", - говорится в информации.

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