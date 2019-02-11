Центр сейсмослужбы: Сильных подземных толчков не ожидается

Баку. 11 февраля REPORT.AZ/ "В настоящее время на территории страны продолжаются афтершоки после землетрясения. И после этого афтершоки, как ожидается, продолжатся".

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вусала Рафиггызы.

Она отметила, что афтершоки продолжатся до тех пор, пока идут процессы в очаге землетрясения: "9 февраля в вечерние часы на территории Агсуинского района был зафиксирован очередной подземный толчок. Это был афтершок. Сила землетрясения составила порядка трех баллов. Как мы уже говорили, афтершоки продолжатся до тех пор, пока идут процессы в очаге землетрясения в эпицентре. Вполне возможно, что среди этих афтершоков будут и ощутимые. Например, афтершоки подземных толчков 5 февраля снова были ощутимы вечером 9 февраля. Просто подземные толчки ощущаются в тех местах, где произошло землетрясение".

В.Рафиггызы отметила, что сильных подземных толчков не ожидается: "Как я уже сказала, афтершоки продолжатся и впредь. Естественно, трудно сказать, какой магнитуды они будут. В любом случае, не ожидается повторения толчков, произошедших 5 февраля. Ожидаются подземные толчки с низкой магнитудой".

Саид Гариб