Центр сейсмослужбы: После землетрясения силой 6 баллов в Агдаме в Азербайджане зарегистрировано 150 афтершоков

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "После землетрясения силой 6 баллов в Агдаме на территории страны было зарегистрировано 150 афтершоков".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вюсаля Рафиггызы.

Она отметила, что два из зарегистрированных афтершоков были магнитудой 3 балла: "Афтершоки продолжатся до полного завершения процесса угасания эпицентра землетрясения. Также могут наблюдаться ощутимые толчки".

Официальный представитель структуры подчеркнула, что сразу же после землетрясения сотрудники Центра сейсмологической службы были командированы на территорию: "В настоящее время сотрудники находятся на территории сейсмической станции в Агдаме. Эпицентр землетрясения находится на территории этой станции. Наши сотрудники ведут наблюдения происходящих в регионе природных процессов. На территории также установлены стационарные станции. И они продолжают мониторинг. И в Агдаме, и в Барде ведутся наблюдения".

В. Рафиггызы отметила, что 16 ноября в 20:43:42 в 8 км к юго-западу от Барды вновь произошло землетрясение: "Сила подземных толчков в эпицентре ощущалась до 3 баллов".