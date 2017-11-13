Центр сейсмологической службы: Сообщения о том, что в Азербайджане будет сильное землетрясение не имеют под собой никаких оснований

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана обратился к общественности.

В информационном отделе центра сообщили Report, что 12 ноября в 22:18:16 по местному времени на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Было отмечено, что землетрясение слабо ощущалось на территории граничащей с Ираном Нахчыванской автономной республики и в южных районах Азербайджана: "После землетрясения, произошедшего в соседней стране, СМИ Азербайджана направили в Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА многочисленные вопросы в связи с возможностью землетрясения.

Как Центр сейсмологической службы при НАНА хотим отметить, что землетрясение на ирано-иракской границе не имеет ничего общего с очагом землетрясений в Азербайджане. На территории Азербайджана сильного землетрясения не ожидается и распространяемая об этом информация не имеет под собой никаких оснований.

Поэтому учитывая чувствительность граждан к данному вопросу, их обеспокоенность и страх от подобных новостей, просим всех журналистов при распространении таких новостей быть внимательными и адресовать вопросы по теме в Центр сейсмологической службы при НАНА, занимающийся исследованиями землетрясений и ответственный за эту сферу".