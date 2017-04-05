Центр сейсмологической службы: Сильной сейсмоактивности на территории Азербайджана нет

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "На данный момент сильной сейсмоактивности на территории Азербайджана нет".

Об этом в заявлении Report сказал гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Гурбан Йетирмишли.

Он заявил, что сейсмологическая ситуация в стране на фоновом уровне: "Происходящие толчки не означают, что в сейсмологической ситуации наблюдается активность. Происходящие землетрясения и слабые толчки также на фоновом уровне. Незначительные подземные толчки на территории страны фиксируются постоянно. Произошедшие сегодня в Лянкяране толчки просто являются ощутимыми. Они не опасны и на указанной территории нет сильной активности".