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Центр интеллектуального управления транспортом обратился к водителям

Центр интеллектуального управления транспортом обратился к водителям Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обратился к водителям, пользующимся мобильным телефоном за рулем.
Происшествия
29 августа 2023 г. 10:58
Центр интеллектуального управления транспортом обратился к водителям

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обратился к водителям, пользующимся мобильным телефоном за рулем.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Использование некоторыми водителями мобильных телефонов за рулем приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Были случаи, когда водители по этой причине сбивали на пешеходном переходе переходивших дорогу пешеходов. Использование мобильного телефона за рулем отвлекает внимание водителя, вследствие чего происходят ДТП. Центр интеллектуального управления транспортом представляет подготовленный для водителей просветительский видеоролик".

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Версия на азербайджанском языке NİİM sükan arxasında mobil telefondan istifadə edən sürücülərə müraciət edib

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