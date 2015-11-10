​CATEL подал в суд на департамент министерства налогов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью Caspian American Telekommunications LLC (CATEL) подало в суд на департамент налоговой службы особого режима при министерстве налогов Азербайджана.

Как сообщает Report, компания CATEL выдвинула иск об оспаривании решения, акта и требования.

1-й Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск.

Не согласившись с решением, департамент министерства налогов подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.