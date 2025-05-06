C банковских карт граждан за сутки похищено свыше 13 тыс. манатов

За сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники украли более 13 тыс. манатов.

За сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники украли более 13 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, 5 мая с карт граждан были похищены суммы в размере от 43 до 2999 манатов, а также 90 евро. Мошенники использовали различные способы, чтобы получить доступ к средствам.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации, злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.

В ведомстве призвали граждан с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям о "выгодных" инвестициях, страховании, трудоустройстве за границей и других операциях, якобы связанных с безопасностью банковских счетов.

