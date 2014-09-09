Cпасательные работы во взорвавшемся в Хырдалане здании завершены

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Завершились поисково-спасательные работы на месте взрыва недостроенного пятиэтажного жилого здании в г. Хырдалан Абшеронского района. Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Из-под обвалившейся части взорвавшегося здания спасатели извлекли тело восьмилетней Айдан Аббасовой. Таким образом, число погибших при взрыве жилого дома достигло трех человек. Девять человек, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы в больницу.

Напомним, что утром 8 августа в 26-ом квартале Хырдалана в незавершенном строительством жилом доме, где проживали беженцы, произошел сильный взрыв. В результате обвалились три этажа здания.