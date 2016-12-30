Бывший заведующий сектором УМК приговорен к 10 годам лишения свободы - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по головному делу теолога, бывшего заведующего сектором Управления мусульман Кавказа Эльшана Мустафаоглу, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был вынесен приговор Э.Мустафаоглу.

Приговором суда он осужден на 10 лет лишения свободы.

Напомним, что на прошлом судебном заседании прокурор попросил для Э.Мустафаоглу наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Отметим, что Э.Мустафаоглу был арестован в 2014 году. Он обвинялся по ст. 274 (государственная измена) УК.