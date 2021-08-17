Бывший замминистра культуры приговорен к 8 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Азербайджана Рафика Байрамова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Азербайджана Рафика Байрамова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева подсудимый Рафик Байрамов выступил с последним словом.

Р.Байрамов заявил, что частично признает себя виновным:

"В ходе следствия была проверена деятельность Министерства культуры, и было установлено, что я не имел права подписи. В конечном итоге выяснилось, что мое имя не связано с хищениями. Также нет жалоб, связанных с получением мною взяток. Я считаю себя частично виновным. Я допустил в работе определенные упущения и недостатки. Поэтому прошу прощения у господина президента. Пожалуйста, при принятии решения примите во внимание, что на моем попечении трое несовершеннолетних детей, а супруга больна раком".

Затем суд огласил приговор.

Решением суда, Рафик Байрамов приговорен к 8 годам лишения свободы.

Имущество Рафика Байрамова, на которое был наложен арест в период следствия, будет конфисковано в пользу государства.

Согласно приговору, снят арест, наложенный на банковские счета осужденного и его супруги.

Согласно официальной информации, заместитель министра культуры Байрамов Рафик Ясин оглу и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу использовали свои должностные полномочия и совершили многочисленные противоправные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

Решением суда, 8 мая 2020 года в ходе обыска, проведенного Службой госбезопасности по служебным и домашним адресам Рафика Байрамова и Закира Султанова, были обнаружены и изъяты различные записи о суммах денежных средств, полученных должностными лицами, денежные средства, хранящиеся в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделенных из государственного бюджета для проведения необходимых работ по сохранению, восстановлению, реконструкции и охране исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и богатством азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела, проводимого Службой государственной безопасности, Рафик Байрамов привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, служебного подлога, Закир Султанов - по фактам злоупотребления должностными полномочиями и присвоения.