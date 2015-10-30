Бывший заместитель Сафара Абиева: Мы проделали работу, но не смогли получить плату за нее

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, полковника Мехмана Селимова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева показания дал свидетель Нартман Нифталиев.

Начальник отдела проектирования и сметы в министерстве обороны Н.Нифталиев в своих показаниях указал, что знает М.Селимова с 2007 года по работе: "В 2007 году я был главным инженером жилищно-эксплуатационного строительного отдела министерства. В этом же году познакомились с Мехманом. Он подготовил эскизы строительных проектов. Он провел ремонтные работы в 3-х зданиях, предназначенных для министерства, а в четырех зданиях провел строительные работы".

Мехман Селимов отметил, что провел ремонтные работы в здании военного комплекса после того, как крышу снесло ветром. Однако им за это не заплатили: "Мы проделали работу, но не смогли получить плату за нее".

Очередное заседание суда назначено на 6 ноября.

Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

М.Селимов в 1995-1999 гг. был заместителем министра обороны Сафара Абиева.