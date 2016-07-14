Бывший заместитель министра образования Азербайджана скончался в возрасте 90 лет

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Бывший заместитель министра образования Азербайджана, педагог, поэт, общественный деятель Анвер Назарли скончался в возрасте 90 лет.

Как сообщает Report, А.Назарли похоронен в Шемахинском районе.

Отметим, что Анвер Ашраф оглу Назарли родился 13 января 1926 года в городе Шемаха. Он окончил Азербайджанский государственный университет (ныне Бакинский государственный университет). Работал учителем в селе Гядали Агсуинского района, поселках Кюрдаханы и Маштага города Баку, был инструктором Центрального комитета Азербайджанской коммунистической партии, вторым секретарем партийного комитета города Шеки, заместителем министра высшего и среднеспециализированного образования Азербайджанской ССР.

А.Назарли является автором ряда поэтических книг. Он награжден орденами "Дружба народов" и "Шараф".