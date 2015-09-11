Бывший заместитель депутата Фараджа Гулиева приговорен к 3 годам лишения свободы

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Азербайджана Алирзы Аманбейли, Бахрама Алиева и гражданина Турции Фера Адиля Явуза, обвиняемых в незаконной торговле и использовании наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева обвиняемые выступили с последним словом. Ф.Адиль признал себя частично виновным: "Я не согласен с обвинениями. При мне не было наркотических средств в крупном размере. Я покупал наркотики для личного пользования. У меня не было намерений продавать их. Виновен".

После этого судьи удалились в зал совещания. После совещания был вынесен приговор. Решением суда Фер Адиль Явуз приговорен к 5 годам лишения свободы, Алирза Аманбейли - к 3 годам, Бахрам Алиев - к 1 году лишения свободы.

Напомним, что, согласно информации министерства внутренних дел, в квартире гражданина Турции Адиля Явуза Зия оглу Фера в городе Сумгаит было обнаружено и изъято 1 кг 19 грамм марихуаны и электронные весы.

Отметим, что арестованный Алирза Аманбейли с 2006 года по сентябрь 2011 года был руководителем пресс-службы Всемирного конгресса азербайджанцев и сайта www.dak.az, в октябре 2011 года назначен заместителем председателя Партии движения национального возрождения и председателем департамента "Гюней Азербайджан".