Бывший тренер футбольного клуба "Хазар-Лянкяран" попал в ДТП

© Report

Лянкяран. 12 января. REPORT.AZ/ Бывший тренер клуба "Хазар-Лянкяран" попал в ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, в результате аварии следовавшего из Лянкярана в Баку микроавтобуса пострадал бывший тренер клуба "Хазар-Лянкяран", футболист-ветеран Намик Гараев.

Раненый помещен в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Как заявили местному бюро Report в больнице, футболист-ветеран получил травмы различной степени тяжести: "Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой, состояние пациента нормальное".

Напомним, что специалист, который возглавляет клуб "Зиря", представляющий Лянкяран, был избран Южной региональной футбольной федерацией лучшим тренером 2017 года. Ранее Н.Гараев был тренером команд "Хазар-Лянкярана" в различных возрастных группах.

Отметим, что сегодня утром на территории лянкяранского села Урге в аварию попал пассажирский микроавтобус, следовавший рейсом Лянкяран-Баку. В результате аварии пострадали 10 человек, 9 из них госпитализированы, одному человеку медицинскую помощь оказали на месте аварии.