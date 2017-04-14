Бывший сотрудник полиции убил соседа из огнестрельного оружия - ПОДРОБНОСТИ

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Гах. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Гахском районе произошло убийство.

Как сообщает северо-западное бюро Report, был убит житель района Мусаев Айдын Муса оглу 1959 г.р.

Убийство было совершено Гаджиевым Наби Гаджислам оглу 1949 г.р. из ружья. Сообщается, что они были соседями.

А.Мусаев был водителем автомобиля "Камаз", Н.Гаджиев - сотрудником полиции на пенсии.

Инцидент зарегистрирован на улице Айдына Мамедова, перед домом, где проживал А.Мусаев.

Убийство произошло из-за посадки деревьев. Когда А.Мусаев сажал деревья на небольшом участке, Н.Гаджиев заявил, что данная территория принадлежит ему. В результате между ними возник спор. Гаджиев убил Мусаева из одноствольного ружья.

Совершивший убийство был задержан.