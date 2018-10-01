Бывший сотрудник министерства здравоохранения обратился в Верховный суд

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Бывший заведующий Саатлинским отделением Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Тахир Мехдиев подал кассационную жалобу на приговор в его отношении.

Как сообщает Report, жалоба будет рассмотрена 9 октября в Верховном суде под председательством судьи Фархада Керимова.

Отметим, что согласно распространенной пресс-службой Генпрокуратуры информации, на основании поступившего на "горячую линию" 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре обращения жителя Саатлинского района было проведено расследование по факту незаконных действий эксперта Саатлинского отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

В ходе расследования стало известно, что заведующий Саатлинским отделением объединения эксперт Тахир Мехдиев за выдачу медицинской справки и объективного медицинского заключения о получении тяжелых телесных повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия вначале потребовал от отца пострадавшего 300 манатов, затем согласился на сумму в размере 200 манатов. Он был задержан 12 февраля 2015 года в своем служебном кабинете при получении взятки.

По данному факту в отношении Т.Мехдиева было возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) Уголовного кодекса, решением суда он был заключен под стражу.

По приговору Лянкяранского суда по тяжким преступлениям он был лишен свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. Срок его заключения считался с 12 февраля 2015 года. Недовольный осужденный подал апелляционную жалобу на решение суда. Ширванский апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции. Согласно решению, Т.Мехдиеву в соответствии со статьей 311.1 и 62 Ук было назначено наказание сроком 1 год 21 день. С учетом отбывания им наказания с 12 февраля 2015 года по 4 марта 2016 года срок назначенного ему наказания посчитали отбытым.