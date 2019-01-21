Экс-руководитель московского филиала Межбанка допрошен в суде по делу о присвоении 15 млн манатов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Рауфа Аллахвердиева, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева обвиняемый Р.Аллахвердиев дал показания.

Он сообщил, что долгое время проживал в России, где занимался бизнесом.

Р.Аллахвердиев отметил, что с 2012 года из московского филиала Международного банка Азербайджана его компании был выдан кредит на сумму более 30 млн: "Я ежемесячно погашал часть своего кредита, однако в 2015 году мне сказали, что в банке в Азербайджане ситуация изменилась и я должен срочно погасить всю сумму кредита. И я через суд заложил свое имущество в банк".

Р.Аллахвердиев также коснулся вопроса смены своей фамилии. По его словам, фамилию он сменил еще до того, как взял кредит в банке.

Затем был допрошен бывший руководитель московского филиала Межбанка Фуад Абдуллаев. Он отметил, что проработал в банке в 2010-2015 годах. Фуад Абдуллаев сказал, что в период его работы в банке Р.Аллахвердиев действительно брал кредит в банке под залог. По его словам, залог не был только формальным, а был официально оформлен.

Очередное заседание суда назначено на 25 января.

Согласно обвинительному акту, бизнесмен Р.Аллахвердиев взял в московском филиале Международного банка Азербайджана кредит и не погасил его, присвоив тем самым 15 млн манатов.

По этой причине в отношении Р.Аллахвердиева выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК и избрана мера пресечения в виде ареста.