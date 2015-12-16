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    Бывший руководитель Международного банка обратился в суд еще с двумя исками

    Иски будут рассмотрены в Наримановском районном суде

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев подал два иска в суд на Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) министерства внутренних дел (МВД). 

    Об этом Report сообщил адвокат Дж.Гаджиева Агиль Лайыджов.

    Согласно информации, Дж.Гаджиев требует принятия приносимой ему передачи, признания незаконным отказа от приема передачи, а также признания незаконным нарушение конфиденциальности его переписки с адвокатом.

    Помимо этого Дж.Гаджиев также поднял иск о признании незаконным его содержания в ГУБОП. 

    Все три иска будут рассмотрены завтра, 17 декабря, в Наримановском районном суде.

    Напомним, что Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

    Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

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