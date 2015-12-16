Бывший руководитель Международного банка обратился в суд еще с двумя исками

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев подал два иска в суд на Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) министерства внутренних дел (МВД).

Об этом Report сообщил адвокат Дж.Гаджиева Агиль Лайыджов.

Согласно информации, Дж.Гаджиев требует принятия приносимой ему передачи, признания незаконным отказа от приема передачи, а также признания незаконным нарушение конфиденциальности его переписки с адвокатом.

Помимо этого Дж.Гаджиев также поднял иск о признании незаконным его содержания в ГУБОП.

Все три иска будут рассмотрены завтра, 17 декабря, в Наримановском районном суде.

Напомним, что Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.