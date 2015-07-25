Бывший руководитель одной из компаний совершил в Набрани ДТП, погиб человек

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В хачмазском селе Набрань столкнулись управляемый жителем Баку Эльсевяром Хасретовым автомобиль марки "Mercedes" и "Lada Vesta", за рулем которого находился Хусамеддин Аллахвердиев.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате ДТП пассажирка машины, которой управлял Х.Аллахвердиев, Лалезар Мамедова погибла на месте происшествия.

Факт расследуется Хачмазским районным отделением полиции.

Отметим, что один из участников ДТП - Хусамеддин Аллахвердиев еще год назад был директором одной из компаний.