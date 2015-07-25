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    Бывший руководитель одной из компаний совершил в Набрани ДТП, погиб человек

    Факт расследуется Хачмазским районным отделением полиции

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В хачмазском селе Набрань столкнулись управляемый жителем Баку Эльсевяром Хасретовым автомобиль марки "Mercedes" и "Lada Vesta", за рулем которого находился Хусамеддин Аллахвердиев.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате ДТП пассажирка машины, которой управлял Х.Аллахвердиев, Лалезар Мамедова погибла на месте происшествия.

    Факт расследуется Хачмазским районным отделением полиции.

    Отметим, что один из участников ДТП - Хусамеддин Аллахвердиев еще год назад был директором одной из компаний.

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