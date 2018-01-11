Бывший руководитель Bank Standard нанес банку ущерб на 115 млн манатов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Установлена сумма ущерба, нанесенного ЗАО Bank Standard бывшим председателем правления коммерческого банка Салимом Эльдаровичем Криманом.

Как сообщает Report, в обвинительном акте учредителя ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Чингиза Джалилова отмечается, что С.Криман в целом обвиняется по 41 эпизоду.

Так, он присвоил и расхитил имущество на 104 млн 7 тыс. 656 манатов, а также злоупотребил должностными обязанностями и нанес ЗАО Bank Standard ущерб на 10 млн 749 тыс. 500 манатов, а в целом на 114 млн 757 тыс. 155 манатов.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а для личных нужд.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Чингиз Асим оглу Джалилов, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Салимом Эльдаровичем Криманом, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, на имя родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью. После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч.Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что 28 сентября 2016 года было принято решение о привлечении С.Кримана к уголовному делу в качестве обвиняемого. Однако он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Решением Бинагадинского районного суда от 5 октября 2016 года в отношении С.Кримана была принята мера пресечения в виде ареста. Он также объявлен в розыск по линии Интерпола.