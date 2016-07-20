Бывший руководитель аппарата Госкомитета объявлен в розыск по линии Интерпола

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Бывший руководитель аппарата Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей (ГКПСЖД) Сафар Иманов объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Об этом Report сообщил адвокат Камандар Насибов.

По словам адвоката, его подзащитный под предлогом устроить на ответственную должность заполучил у гражданина Эйнура Керимова крупную сумму денег, и покинул страну, по этой причине бывший руководитель аппарата объявлен в международный розыск и для его задержания было сделано обращение в Интерпол.

Отметим, что заявление о том, что бывший руководитель аппарата ГКПСЖД С.Иманов обманул гражданина Э.Керимова и взял у него крупную сумму денег было рассмотрено в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что в 2012 году бывший руководитель аппарата вышеуказанного комитета Сафар Иманов, злоупотребив должностными полномочиями, под предлогом устроить на ответственную должность заполучил у гражданина Эйнура Керимова 170 тыс. долларов США. По этой причине в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.