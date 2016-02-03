Бывший пресс-секретарь ГКПС обвиняется в мошенничестве на сумму 150 тыс. долларов - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В правоохранительные органы поступила жалоба в отношении бывшего пресс-секретаря Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Эльнура Нагизаде.

Как сообщает Report, жители города Баку Вюсал Ибрагимов и Заур Аскеров обратились с жалобой, заявив, что в целях трудоустройства в августе 2015 года дали Эльнуру Нагизаде 150 тыс. долларов. Они сообщили, что работой их не обеспечили, а деньги не вернули.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.

Отметим, что Э.Нагизаде свыше 5 лет работал на должности пресс-секретаря ГКПС. Он был уволен в январе этого года.