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    Бывший пресс-секретарь ГКПС обвиняется в мошенничестве на сумму 150 тыс. долларов - ЭКСКЛЮЗИВ

    По факту правоохранительными органами ведется расследование

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В правоохранительные органы поступила жалоба в отношении бывшего пресс-секретаря Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Эльнура Нагизаде. 

    Как сообщает Report, жители города Баку Вюсал Ибрагимов и Заур Аскеров обратились с жалобой, заявив, что в целях трудоустройства в августе 2015 года дали Эльнуру Нагизаде 150 тыс. долларов. Они сообщили, что работой их не обеспечили, а деньги не вернули. 

    По факту правоохранительными органами ведется расследование.

    Отметим, что Э.Нагизаде свыше 5 лет работал на должности пресс-секретаря ГКПС. Он был уволен в январе этого года.

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