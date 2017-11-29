Бывший председатель ОАО "Атрабанк" арестован - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В рамках мероприятий, направленных на обеспечение прозрачности и борьбу с коррупцией, совместно с соответствующими госорганами осуществляются меры, направленные на борьбу с совершившими коррупционные правонарушения должностными лицами.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре были расследованы поступившие из Азербайджанского фонда страхования вкладов материалы о незаконных действиях бывших должностных лиц ныне находящегося в процессе ликвидации ОАО "Атрабанк".

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что злоупотребив должностными полномочиями, бывший председатель Правления ОАО "Атрабанк" Набиев Эльмихан Наби оглу организовал формальные и фактически недействующие частные предприятия на имя близких ему людей и оформил на имена различных физических и юридических лиц незаконные кредиты на сумму 6.705.600 манатов, в том числе 3.500.000 манатов на имя директора ООО "Kristal Fermer" Гейдарова Эльдара Муслим оглу, 1.000.000 долларов на имя директора фирмы "Günel-R" Аразова Агамирзы Имаммирза оглу и 1.000.000 долларов на имя директора фирмы "Bəyaz" Гярайзаде Рашадата Гаджага оглу.

Э.Набиев обвиняется по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК и по решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

На данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее расследование вопроса, выявление и привлечение к ответственности других причастных к этому лиц и обеспечение возмещения нанесенного ущерба.