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    Бывший председатель муниципалитета поселка Гобу арестован в зале суда

    Анвер Амирасланов лишен свободы сроком на 8 лет

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета поселка Гобу Абшеронского района Анвера Амирасланова, обвиняемого в мошенничестве, присвоении и фальсификации документов.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор.

    По приговору суда, А.Амирасланов лишен свободы сроком на 8 лет. Он был арестован в зале суда.

    Напомним, что прокурор попросил приговорить А.Амирасланова к 9 годам лишения свободы.

    Согласно обвинительному акту, А.Амирасланов, воспользовавшись должностными полномочиями, разграбил и нанес ущерб в крупном размере вверенному ему чужому имуществу, путем обмана и злоупотребления доверием мошенническим образом присвоил чужое имущество, подделал предоставляющий право официальный документ.

    В отношении А.Амирасланова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество), 179.3.2 (присвоение), 320.1 (изготовление фальшивых документов) Уголовного кодекса.

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