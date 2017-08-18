Бывший полковник МНБ подал апелляционную жалобу

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Бывший начальник отдела Главного управления контрразведки ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковник Миразиз Аскеров подал апелляционную жалобу.

Как сообщает Report, апелляционная жалоба была подана сегодня в Бакинский военный суд.

В жалобе М. Аскеров просит вынести ему оправдательный приговор.

Жалоба будет рассмотрена в ближайшее время в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что М. Аскеров обвиняется в требовании путем угроз денег с пострадавших и других тяжких преступлениях.

Он обвиняется по ст. 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева был зачитан приговор. Решением суда М. Аскеров был приговорен к 4 годам лишения свободы.

По приговору, гражданский иск потерпевшего не был удовлетворен, изъятые из дома обвиняемого деньги и арестованное имущество должны быть возвращены самому М. Аскерову.