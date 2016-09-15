 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывший начальник таможни Внуково подозревается в преступном сговоре с гражданами Азербайджана и Турции

    Граждане этих стран незаконно ввозили в Россию коммерческие грузы

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Бывший начальник таможни аэропорта Внуково Юрий Шебуняев объявлен в международный розыск по делу о контрабанде товаров из Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Ю.Шебуняев объявлен в международный розыск. Трое сотрудников таможни арестованы.

    По версии следствия, граждане Азербайджана и Турции в сговоре с сотрудниками Внуковской таможни незаконно ввозили в Россию из Турции коммерческие грузы под видом ручной клади. Перевозчики проходили через так называемый зеленый коридор, хотя должны были заявлять имевшийся при них груз как коммерческий и проходить через "красный коридор" с оплатой всех платежей. Ежемесячно таким образом незаконно перевозилось до 30 тонн товаров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi