Бывший министр Азербайджана переведен из больницы в исправительное учреждение

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Бывший министр внешнеэкономических связей Азербайджана Ниджат Гулиев переведен из лечебного учреждения Пенитенциарной службы в исправительное учреждение №17.

Как сообщил Report замначальника Главного медицинского управления министерства юстиции Ифтихар Гурбанов, в настоящее время состояние Н.Гулиева нормальное.

Напомним, что Н.Гулиев был арестован МНБ 7 августа 2013 года. По приговору Абшеронского районного суда, бывшего министра лишили свободы сроком на 3 года. Он считается виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия.