Бывший командир Конвойного батальона переведен в Следственный изолятор

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Бывший командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы, полковник-лейтенант Бахруз Абдуллаев был переведен в Бакинский следственный изолятор.

Как сообщает Report, он прошлой ночью был этапирован из Следственного изолятора Наримановского районного управления полиции.

В настоящее время следственные мероприятия в отношении Б. Абдуллаева продолжаются.

Напомним, что Б. Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (статья 308.2), а также 179 (присвоение). В Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа, поданное в связи с избранием меры пресечения в виде ареста. Суд избрал в отношении Б. Абдуллаева меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что министерство юстиции и генпрокуратура распространили совместную информацию об аресте сотрудников Пенитенциарной службы. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, сбежали Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами.

В связи с этим министерство юстиции создало оперативный штаб, в содействии с правоохранительными органами были предприняты все меры по поимке сбежавших заключенных. Также были расследованы условия и причины, создавшие возможность для побега.

По предварительным результатам служебной проверки за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей от органов юстиции были отстранены командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы минюста, полковник-лейтенант юстиции Б. Абдуллаев и и.о. начальника батальонного штаба, майор юстиции Хикмет Садыгов.

По факту в следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, создана следственная группа.

Из совершивших побег А. Агами был арестован, Э. Мамедов по прозвищу "Годжа" уничтожен в ходе операции.