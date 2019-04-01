Бывший кандидат в депутаты обратился в Верховный суд

Обвиняемый в мошенничестве Али Агаевли подал из вынесенного в его отношении приговора кассационную жалобу.

Как сообщает Report, обратившись в Верховный суд, обвиняемый требует вынесения в его отношении оправдательного приговора.

Жалоба передана в производство судьи Имрана Гаджигаибова.

Дата судебного заседания пока не называется.

Отметим, что в качестве потерпевшего лица выступает Габиль Мехдиев. Против него совершено мошенничество на около 500 000 манатов.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Фуад Керимов лишен свободы сроком на 5 лет, а А.Агаевли - на 7 лет. Оба были арестованы в зале суда.

По решению Апелляционного суда, приговор суда первой инстанции был изменен и срок каждого из обвиемых сокращен до 1 года.

Было отмечено, что А.Агаевли полностью возместил нанесенный ущерб.

Отметим, что бывший директор Института юридических, экономических и социальных исследований, первый зампред Консультативного совета Конгресса азербайджанцев мира, посол мира А.Агаевли в 2010 и 2015 годах выдвигал свою кандидатуру в депутаты от Партии гражданской солидарности.

В 2013 году он также выдвинул кандидатуру в президенты от инициативной группы "Новые реформаторы", однако отозвал заявление из ЦИК.