Бывший главбух ПО БТС: Ежемесячно платил Бейтулле Гусейнову 310 тыс. манатов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы показания бывшего главного бухгалтера Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" (ПО БТС) Анара Мустафаева, данные следствию.

Как сообщает Report, в показаниях в качестве обвиняемого бывший главный бухгалтер частично признал себя виновным.

Он отметил, что был назначен на должность главного бухгалтера ПО БТС в апреле 2005 года, и проработал в этой должности до октября 2015 года.

А.Мустафаев сообщил, что контролировал работу по договорам, согласно устным поручениям руководства узлы платили этим организациям деньги. По словам А.Мустафаева, прибыль узлов формировалась за счет оказываемых населению телефонных услуг, абонентской платы, интернет-услуг, проведения телефона, сервисных услуг.

Он организовал бухгалтерский учет объединения и давал соответствующие поручения oчастным организациям. Работы по узлам выполнялись в основном ООО Bakı Rabitə Tikinti Təchizat, ООО Təmir Tikinti Servis, а также ООО Rabitə Mülki Tikinti и ООО 3 nömrəli Təmir Tikinti. Руководители каждой из этих частных компаний, то есть Байрам Велиев и Эмин Мамедов, были в хороших отношениях с гендиректором ПО БТС Бейтуллой Гусейновым.

Бывший учредитель ООО Bakı Rabitə Tikinti Təchizat была женой Б.Гусейнова, после этого предприятие было оформлено на имя Б.Велиева. ООО Bakı Rabitə Tikinti Təchizat фактически принадлежало самому Гусейнову.

Помимо этого, А.Мустафаев указал, что денежные средства за проделанные работы и закупаемые материалы перечислялись в основным вышеуказанным частным обществам.

Он отметил, что раньше принимал руководителей предприятий 2-3 раза в месяц и брал у них деньги, затем, чтобы не привлекать внимание других сотрудников, встречался с ними один раз в месяц. А.Мустафаева заявил, что не помнит точную сумму денег, выплаченных Б.Гусейнову в предстоящие периоды, однако с января по сентябрь 2015 года ежемесячно платил Б.Гусейнову 270-310 тыс. манатов. Как он слышал, Б.Гусейнов ежемесячно платил должностным лицам министерства деньги.

Б.Гусейнов за 2005-2007 гг. отдавал А.Мустафаеву 2500 манатов, полученных незаконным путем, а в последующие годы - 4-7 тыс. манатов.

Отметим, что А.Мустафаев обвиняется по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса.