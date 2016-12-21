Бывший глава отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии подозревается в избиении азербайджанца

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Тимуру Хамхоеву предъявлено обвинение в совершении преступления по превышению должностных полномочий, повлекших нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Следователи установили причастность экс-главы центра и оперуполномоченного данного подразделения к избиению гражданина Азербайджана, совершенного 9 ноября 2016 года. Вооруженные лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, находясь в городе Карабулак, усадили гражданина Республики Азербайджан в автомобиль и вывезли в неустановленное место, где избили и забрали его иномарку и мобильник. После чего освободили, потребовав у него передачи им в течение месяца 800 тыс. рублей за возврат имущества.

Наряду с этим, 15 июля этого года сотрудники МВД по республике избили местную жительницу и ее супруга, требуя признания в участии в разбойном нападении на офис Россельхозбанка в городском поселении Сунжа. В тот же день мужчина скончался в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД республики.

Тимур Хамхоев и несколько его подчиненных были задержаны.

Им были предъявлены обвинения в вымогательстве и совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия.