Бывший глава Исполнительной власти арестован в зале суда

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Гобустанского района Рафига Алышова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Майыла Байрамова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Мера пресечения в виде домашнего ареста в его отношении изменена. В отношении экс-главы Исполнительной власти избрана мера пресечения в виде ареста. Р.Алышов арестован в зале суда.

Судебное слушание по делу назначено на 18 декабря.

Отметим, что Алышов Рафиг Шихмамед оглу в 1994-2001 гг. занимал пост главы Исполнительной власти Гобустанского района. Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесение крупного ущерба) УК.