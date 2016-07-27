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    Бывший гендиректор ООО Aztelekom переведен в Бакинский следственный изолятор

    Состояние его здоровья в настоящее время нормальное

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Бывший генеральный директор ООО Aztelekom Магомед Мамедов, находящийся под арестом, переведен в Бакинский следственный изолятор.

    Об этом Report сообщили его близкие.

    Согласно информации, состояние здоровья бывшего гендиректора, получавшего недавно лечение в медицинском учреждении пенитенциарной службы, в настоящее время нормальное. 

    Отметим, что в прошлом году в результате проверок, проведенных в министерстве связи и высоких технологий Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, был задержан генеральный директор ООО Aztelekom М.Мамедов. Далее суд принял решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

    Он обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 313 (должностной подлог). 

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