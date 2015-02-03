​Бывший директор подал в суд на министерство образования

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Бывший директор Сальянского филиала Азербайджанского института учителей Товуз Эминли обратилась в суд с жалобой на министерство образования. Как сообщает Report, она обратилась в Насиминский районный суд с просьбой отменить приказ о её увольнении с занимаемой должности, который ранее был подписан министерством образования. Насиминский районный суд не удовлетворил просьбу.

Дело было рассмотрено в Бакинском апелляционном суде и Верховном суде Азербайджана. Верховный суд отменил решение нижестоящей судебной инстанции.

В ответ на запрос агентства Report из министерства образования сообщили, что директор Сальянского филиала Азербайджанского института учителей Товуз Эминли за грубые нарушения при исполнении своих служебных обязанностей, согласно пункту “С” статьи 70 Трудового кодекса Азербайджана, уволена с занимаемой должности приказом министерства образования № 11/491 от 03.06.2013 года.

