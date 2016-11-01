Бывший директор филиала ОАО Royal Bank обратился в Верховный суд

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Бывший директор филиала Paytaxt открытого акционерного общества Royal Bank с ликвидированной лицензией Анар Гашимов, обвиняемый в присвоении крупной суммы денег, обратился в суд.

Как сообщает Report, заседание в Верховном суде назначено на 2 ноября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Ильхама Джафарова.

Отметим, что согласно обвинительному акту, бывший директор филиала ОАО Royal Bank А.Гашимов при проведении операции с деньгами, переданными Юсифом Абдуллаевым в филиал в качестве вклада по приходному кассовому ордеру, без ведома вкладчика подделал его подпись в кассовом ордене и незаконно взял из казны филиала 50 259 манатов вкладчика.

Он обвинялся по ст.ст. 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Гашимов был осужден на 10 лет лишения свободы. Не согласившись с решением, обвиняемый подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд. Приговор был оставлен в силе. Осужденный подал кассационную жалобу.