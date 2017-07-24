Бывший депутат осужден на 13 лет лишения свободы

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Сегодня решением Бакинского суда по тяжким преступлениям бывший депутат Дуньямин Халилов был осужден на 13 лет лишения свободы. Как сообщает Report, Мансур Зейналов был осужден на 5 лет лишения свободы. Он был арестован в зале суда.

Фархад Амирасланов и Сейфулла Сейфуллаев были осуждены на 5 лет лишения свободы. Они были арестованы в зале суда. В отношении Шакира Мусаева, Руслана Аскерова и Рауфа Алиева применена статья 70 УК, они приговорены к условному наказанию.

Отметим, что сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемых в неплатеже взятого в Межбанке Азербайджана (ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı") кредита – бывшего депутата Д. Халилова, Ф. Амирасланова, С. Сейфуллаева, Ш. Мусаева, Р. Аскерова, М. Зейналова и Р. Алиева. На суде под председательством судьи Ахмеда Гулиева Д. Халилов выступил с речью. Он отметил, что ни в чем не виноват: "В 2007-2008 годах руководство банка приняло решение о реализации проектов. Были вложены средства в реализацию нескольких проектов в зарубежных странах. Из показаний ясно видно, что мы не могли их реализовать. Это личная инициатива банка. Эти деньги были отправлены непосредственно банком. В документах тоже явно видно, откуда брались деньги и куда направлялись. В обвинительном акте указывается, что мы создали организованную группировку и ограбили банк. Обвиняемого Рауфа я увидел в зале суда. Как, впрочем, и остальных. В обвинении отмечается привоз товаров и материалов на 50 млн манатов. Я не согласен с этим". Бывший депутат попросил вынести в отношении него оправдательный приговор. После судейский состав отправился на совещание.

Напомним, что с января 2015 года приступили к аресту должников Межбанка. В связи с данным вопросом было задержано множество бизнесменов и других лиц. Д. Халилов и другие лица обвиняются в присвоении в целом 50 млн манатов. Они были задержаны в ходе операции, проведенной в феврале прошлого года сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Затем, по решению Наримановского районного суда, в отношении Д. Халилова было принято решение об аресте, а в отношении других лиц – о невыезде.

Указанные лица обвиняются по ст. 179.3.1, 179.3.2, 213.2.1, 213.2.2, 32.4, 308.2 и 32.4, 309.2 УК.

Согласно обвинительному акту, по эпизоду Д. Халилова, Ш. Мусаева и С. Сейфуллаева Межбанк Азербайджана выдал 36-ти физическим лицам кредит. На данный момент банк требует от должников погашения процентов на сумму 3 359 399 манатов.

Кроме того, в уголовном деле отмечается, что Д. Халилов, М. Зейналов, Ф. Амирасланов, Ш. Мусаев, Р. Аскеров и Р. Алиев нанесли ущерб небанковской кредитной организации ЗАО "Аграркредит" на сумму 85 355 786 манатов. Указанная организация возбудила гражданский иск для возмещения нанесенного ущерба.

Согласно обвинительному акту, из числа обвиняемых лиц лишь бывший депутат Д. Халилов уклонился от уплаты налогов. Отмечается, что он не выплатил в госбюджет 1 752 359 манатов.

Согласно возбужденному в соответствующем порядке гражданскому иску, с Д. Халилова требуется выплата в госбюджет данных средств.

Признанные в качестве пострадавшей стороны два банка и одна госструктура в целом возбудили в отношении обвиняемых лиц гражданский иск на сумму 90 467 544 маната.

Напомним, что в прошлом году бывший председатель Межбанка Азербайджана Джахангир Гаджиев по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям был лишен свободы сроком на 15 лет.