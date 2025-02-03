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Бывший депутат Эльданиз Салимов вышел на свободу

Бывший депутат Эльданиз Салимов вышел на свободу Бывший депутат Эльданиз Салимов вышел на свободу после окончания отбывания наказания в исправительном учреждении № 10 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Происшествия
3 февраля 2025 г. 09:53
Бывший депутат Эльданиз Салимов вышел на свободу

Бывший депутат Эльданиз Салимов вышел на свободу после окончания отбывания наказания в исправительном учреждении № 10 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, уголовное дело в отношении депутата было возбуждено Генпрокуратурой в июле 2021 года на основании жалобы в избиении им в одном из ресторанов Хачмаза сотрудника полиции Заура Мирзалиева.

Эльданизу Салимову было предъявлено обвинение по статье 309.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК. В парламент было направлено представление об отмене депутатской неприкосновенности. 27 декабря 2021 года решением Сумгайытского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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