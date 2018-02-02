Бывший депутат Дуньямин Халилов переведен в исправительное учреждение

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Бывший депутат Дуньямин Халилов, обвиняемый в неплатеже взятого в Межбанке Азербайджана (ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı") кредита, переведен из Бакинского следственного изолятора, где содержался.

Как сообщает Report, его перевели в Исправительное учреждение №2, где он будет отбывать оставшуюся часть наказания.

Отметим, что с января 2015 года приступили к аресту должников Межбанка. В связи с данным вопросом было задержано множество бизнесменов и других лиц. Д.Халилов и другие лица обвиняются в присвоении в целом 50 млн манатов. Они были задержаны в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Затем, по решению Наримановского районного суда, в отношении Д.Халилова было принято решение об аресте, а в отношении других лиц – о невыезде.

Указанные лица обвиняются по ст. 179.3.1, 179.3.2, 213.2.1, 213.2.2, 32.4, 308.2 и 32.4, 309.2 УК.

Согласно обвинительному акту, по эпизоду Д.Халилова, Ш.Мусаева и С.Сейфуллаева Межбанк Азербайджана выдал 36-ти физическим лицам кредит. На данный момент банк требует от должников погашения процентов на сумму 3 359 399 манатов.

Кроме того, в уголовном деле отмечается, что Д.Халилов, М.Зейналов, Ф.Амирасланов, Ш.Мусаев. Р.Аскеров и Р.Алиев нанесли ущерб небанковской кредитной организации ЗАО "Аграркредит" на сумму 85 355 786 манатов. Указанная организация возбудила гражданский иск для возмещения нанесенного ущерба.

Согласно обвинительному акту, из числа обвиняемых лиц лишь бывший депутат Д.Халилов уклонился от уплаты налога. Отмечается, что он не выплатил в госбюджет 1 752 359 манатов.

Согласно возбужденному в соответствующем порядке гражданскому иску, с Д.Халилова требуется выплата в госбюджет данных средств.

Признанные в качестве пострадавшей стороны два банка и одна госструктура в целом возбудили в отношении обвиняемых лиц гражданский иск на сумму 90 467 544 манатов.

Напомним, что в 2016 году бывший председатель Межбанка Азербайджана Джахангир Гаджиев по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям был лишен свободы сроком на 15 лет.